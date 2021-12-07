حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 7-12-2021 في الإمارات

حالة الطقس في الإمارات.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 7-12-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيًا، وتظهر السحب المنخفضة على المناطق الشمالية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد ان البلاد تتعرض لسقوط أمطار خفيفة صباح الثلاثاء على عدة مناطق متفرقة.

وأوضح المركز ن الطقس سيكون رطبا ليلًا مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وعن الرياح، أشار المركز إلى أنها شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 30 كم/س.