الذهب يرتفع مع هبوط الدولار



ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء 7 ديسمبر بدعم من تراجع الدولار، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية والمخاوف من أن يشدد مجلس الفدرالي الأميركي السياسة النقدية بدرجة أكبر من المتوقع حدت من مكاسب الذهب.

ومن المرجح أن يسرع واضعو السياسيات في الفدرالي الأميركي من تقليص إجراءات التحفيز في اجتماعهم الأسبوع المقبل بعد أن أظهرت بيانات أن البطالة تراجعت الشهر الماضي.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1780.60 دولار بحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1782.40 دولار.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 22.40 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 940.50 دولار، وهبط البلاديوم 0.6% إلى 1844.01 دولار.