الاحتياطي الأجنبي لقطر يرتفع إلى 210 مليار ريال

الاقتصاد
بوابة الفجر
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صعدت الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لقطر خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 0.1% على أساس شهري إلى 209.7 مليار ريال وفق بيانات مصرف قطر المركزي.

وارتفعت الاحتياطات الرسمية لقطر الشهر الماضي نحو 153 مليار ريال بدعم من نمو الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 15% إلى نحو 29.8 مليار ريال، واستقرار أرصدة الذهب عند 11.9 مليار ريال، مقابل تراجع الإستثمار في سندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنسبة 3.5% على أساس شهري إلى نحو 105.8 مليار ريال.

 

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