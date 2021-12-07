ارتفاع أسعار النفط بفعل تراجع المخاوف حول أوميكرون

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء 7 ديسمبر بعد أن صعدت بـ 5% في الجلسة السابقة مع تراجع المخاوف من أثر متحور أوميكرون على طلب الوقود العالمي، وتعثر المحادثات النووية مع إيران، مما يعطل عودة إمدادات الخام الإيراني إلى الأسواق.

وكانت أكبر مسؤول عن الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي قد قال إنه لا يبدو أن هناك درجة كبيرة من الشدة في أعراض أوميكرون حتى الآن.

وفي إشارة أخرى على الثقة في قوة الطلب على النفط، رفعت السعودية سعر البيع الرسمي، وجاء ذلك بعد أن اتفقت أوبك+ على الاستمرار في زيادة الامدادات 400 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني على الرغم من السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 73.68 دولار للبرميل عند الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتا أو 1.1% إلى 70.23 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 4.9% في الجلسة السابقة.

وكانت أسعار النفط قد هبطت الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن تكون اللقاحات المتاحة أقل فعالية في مقاومة المتحور الجديد أوميكرون مما أثار مخاوف من أن تلجأ الحكومات إلى إعادة فرض القيود للحد من انتشاره وهو ما قد يضر بالنمو العالمي والطلب على النفط.

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