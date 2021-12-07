تقلبات جوية وطقس غير مستقر.. تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس بداية من اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر وحتى الأربعاء 8 ديسمبر.

عدم استقرار بالأحوال الجوية

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن هناك حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حيث تتأثر البلاد بنشاط رياح مثيرة والأتربة تصل لحد العاصفة.



نصائح مهمة للمواطنين للتعامل مع الطقس السيئ

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية، نصائح مهمة للمواطنين للتعامل مع الطقس السيئ، معلنة أنه يجب غلق النوافذ جيدا.

وأكدت على مرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية عدم الخروج في مثل هذه الأجواء، وعلى قائدي السيارات القيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لإنخفاض مستوى الرؤية الأفقية.



حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم، يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.



رياح مثيرة للرمال والأتربة

وتشهد البلاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

اضطراب بالملاحة البحرية

وأوضحت نه يوجد اضطراب بالملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 65 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3.5: 4 متر، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.



درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة.