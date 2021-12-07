نمو الصادرات الصينية بأكثر من التوقعات خلال نوفمبر





أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين الصادرة اليوم نمو الصادرات الصينية خلال نوفمبر الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت الإدارة العامة للجمارك أن الصادرات ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 22 في المائة سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 19 في المائة فقط.

في المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 31.7 في المائة سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 19.8 في المائة فقط خلال الفترة نفسها، وفقا لـ "الألمانية".

ونتيجة لذلك سجلت الصين فائضا تجاريا بقيمة 71.7 مليار دولار وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت 82.7 مليار دولار.



