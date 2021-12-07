موانئ البحر الأحمر تتداول 1713 طن بضائع و332 شاحنة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تداولت موانئ البحر الأحمر اليوم الثلاثاء  1713 طن بضائع عامة ومتنوعة و332 شاحنة.

وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر  أن حركة الصادرات شملت 1273 طن بضائع عامة و88 شاحنة و11 سيارة ملاكي وشملت حركة الواردات 440 طن بضائع عامة و244 شاحنة وسيارة ملاكي ويتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة "الحرية" بحمولة 72 شاحنة وجرى مغادرة السفينة "الحرية" بحمولة 73 شاحنة والسفينة "دليلة" بحمولة 61 شاحنة و7 سيارات ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع السفينة "سيناء" ومغادرة السفينة "سيناء" والسفينة "بريدج" حيث تم استقبال 38 شاحنة بحمولة 440 طن وسيارة ملاكي وتصدير 88 شاحنة بحمولة 1273 طنا و4 سيارات ملاكي.

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