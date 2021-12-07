تحذير من الأرصاد.. ننشر حالة الطقس اليوم الثلاثاء ٧ ديسمبر ٢٠٢١ في مصر

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طقس محمل بالأتربة
طقس محمل بالأتربة - صورة أرشيفية
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حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الثلاثاء ٧ ديسمبر ٢٠٢١ في مصر، حيث قالت إن هناك عاصفة ترابية تضرب مناطق من البلاد، وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.

حالة الطقس اليوم
 

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، اليوم الثلاثاء، طقسا لطيفا خلال ساعات النهار، معتدلًا على جنوب سيناء، مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس باردا ليلًا على  كافة.


كما يتوقع خبراء الأرصاد، وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، اليوم، أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة اليوم على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وتابعت الأرصاد أن هناك فرصة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا، فضلًا عن اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط، إذ يتراوح ارتفاع الموج بين 3 أمتار ونصف المتر إلى 4 أمتار.
حالة البحرين المتوسط والأحمر
وأوضح خبراء الأرصاد، أن البحر المتوسط مضطرب غربًا، إذ يتراوح ارتفاع الموج بين 3 أمتار ونصف المتر إلى 4 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما البحر الأحمر حالته من خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

 

درجات الحرارة اليوم
 

القاهرة 20 13

الإسكندرية 21 13

وادي النطرون 21 13

طنطا 20 13

شبين الكوم 21 14

دمنهور 20 13

بلطيم 22 14

مطروح 20 12

السلوم 21 10

سيوة 20 08

بورسعيد 22 15

دمياط 22 14

الزقازيق 21 14

المنصورة 21 14

الإسماعيلية 21 12

السويس 22 14

العريش 23 12

رفح 22 13

رأس سدر 23 13

نخل 22 04

نويبع 23 15

طابا 20 13

كاترين 18 05

الطور 24 15

شرم الشيخ 27 18

الغردقة 27 16

مرسى علم 26 15

الفيوم 21 11

بني سويف 22 12

المنيا 23 09

أسيوط 23 10

سوهاج 24 11

قنا 24 10

الأقصر 27 10

أسوان 28 11

إدفو 28 12

أبو سمبل 28 12

الوادي الجديد 26 10

شلاتين 28 13

أبو رماد 29 12

حلايب 27 12

رأس حدربة 27 13

الأرصاد حالة الطقس اليوم حالة الطقس درجات الحرارة عاصفة ترابية
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