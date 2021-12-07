كلية الألسن بجامعة الفيوم تحفل بالطلاب الجدد (صور)

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الألسن، بحضور الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة منار عبد المعز، عميد كلية الألسن، والدكتورة أحمد محمد عبد السلام، عميد كلية الآداب، والدكتورة علياء الشريف، وكيل كلية الألسن، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية والطلاب، وذلك اليوم الثلاثاء ٧ ديسمبر بقاعة الاحتفالات بالكلية.

صرَّح الدكتورة ياسر مجدي حتاتة، أن إدارة الجامعة تقدم كافة أشكال الدعم لكل الكليات، وأشاد سيادته بالمستوى العلمي المتميز لطلاب كلية الألسن؛ حيث قدم الطلاب فقرات متنوعة أظهرت تميزهم في اللغات المختلفة.

ووجَّه سيادته الطلاب بضرورة الالتزام بالتقاليد الجامعية، والتحلي بالقيم الطيبة، واحترام الأساتذة، والتحصيل الدراسي الجيد، ليكونوا خريجين فاعلين ونافعين لمجتمعاتهم، مشيرًا إلي أن كلية الألسن من الكليات ذات الأهمية الكبرى.

من جانبها عبَّرت الدكتور منار عبد المعز، عن سعادتها بحرص السيد رئيس الجامعة علي حضور حفل استقبال الطلاب بالكلية، حيث يمثل هذا دافعًا كبيرًا للطلاب وإدارة الكلية علي مواصلة العمل بتفانٍ وإخلاص.

وأوضحت سيادتها أنه تم هذا العام افتتاح خمسة أقسام بالكلية هي: قسم اللغة الانجليزية، والفرنسية، والصينية، والإسبانية، والإيطالية.

كما أشارت إلى أن خريجي كلية الألسن بالفيوم، سيكون لديهم فرص كبيرة للعمل؛ حيث يمكنهم العمل في مجال الترجمة والإعلام والهيئات الدبلوماسية والسياحة وغيرها من المجالات.

ووجهت الطلاب بضرورة الحرص على تعلم كل خصائص اللغة محل الدراسة، والتعرف على الثقافات والحضارات المختلفة من خلال اللغة.

وخلال الحفل تم تكريم عدد من قيادات الجامعة، والطلاب أوائل الجمهورية الملتحقين بالكلية، والطلاب ذوي الهمم.

كلية الألسن بجامعة الفيوم تحفل بالطلاب الجدد

كلية الألسن بجامعة الفيوم تحفل بالطلاب الجدد

كلية الألسن بجامعة الفيوم تحفل بالطلاب الجدد

كلية الألسن بجامعة الفيوم تحفل بالطلاب الجدد

كلية الألسن بجامعة الفيوم تحفل بالطلاب الجدد

كلية الألسن بجامعة الفيوم تحفل بالطلاب الجدد

كلية الألسن بجامعة الفيوم تحفل بالطلاب الجدد

كلية الألسن بجامعة الفيوم تحفل بالطلاب الجدد

كلية الألسن بجامعة الفيوم تحفل بالطلاب الجدد