جامعة الفيوم تحصد المراكز الأولى في بطولة الشهيد الرفاعي 49 بالجامعة الأمريكية

أعلن الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجامعة الفيوم، فوز الطالبة نجاة محمد أحمد، بكلية التربية الرياضية، الفرقة الثانية، بالمركز الأول، (3000 متر/مشي) سيدات.

فيما حصدت الطالبة رانيا عبد العليم رشوان زيدان، بكلية التربية الرياضية، الفرقة الثانية، المركز تاني، في المسابقة ذاتها.

كما حصد الطالب مصطفى محمد معوض، بكلية التربية الرياضية، الفرقة الثالثة، المركز الأول (5000 متر/ جري)، في حين حصد الطالب عبد الرحمن عويس محمد قطب، بكلية الترببة الرياضية المركز الثالث (10000 متر/ مشي) رجال، وذلك في النسخة (49) من بطولة الشهيد الرفاعي، والتي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات، في الفترة من (6-8) من ديسمر الجاري، بمشاركة (200) طالب وطالبة، على مستوى الجامعات المصرية، وتستضيفها الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ويتقدم الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بخالص التهنئة للطلاب الفائزين، متمنيين لهم دوام التوفيق والنجاح.

طلاب الفيوم خلال مشاركتهم بطولة الشهيد الرفاعي 49

طلاب الفيوم خلال مشاركتهم بطولة الشهيد الرفاعي 49

طلاب الفيوم خلال مشاركتهم بطولة الشهيد الرفاعي 49

طلاب الفيوم خلال مشاركتهم بطولة الشهيد الرفاعي 49

طلاب الفيوم خلال مشاركتهم بطولة الشهيد الرفاعي 49

طلاب الفيوم خلال مشاركتهم بطولة الشهيد الرفاعي 49

طلاب الفيوم خلال مشاركتهم بطولة الشهيد الرفاعي 49

طلاب الفيوم خلال مشاركتهم بطولة الشهيد الرفاعي 49