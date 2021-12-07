افتتاح المعرض الدولي هوريكا الأردن بنسخته السابعة

افتتح وزير السياحة والآثارالأردني نايف الفايز، اليوم الثلاثاء، النسخة السابعة من الملتقى والمعرض الدولي للفنادق والمطاعم والصناعات الغذائية وخدمات الضيافة "هوريكا الأردن".



ويشتمل "هوريكا الأردن" الذي يقام سنويًا بدعم من وزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، وجمعية المطاعم الأردنية، وجمعية الفنادق الأردنية، على مسابقات الطهي العالمية بالتعاون مع جمعية الطهاة الأردنيين، وتسعى هذه المسابقات لرفع كفاءة العاملين في مجال الطهي ضمن الشروط العالمية.



وجال الوزير الفايز بحضور عدد من السفراء العرب والأجانب ورجال الأعمال، وبعض رؤساء الجمعيات السياحية والمدراء العامين لعدد من الفنادق، في المعرض الذي يقام في مركز زارا للمعارض ويستمر حتى مساء يوم الخميس المقبل، حيث يضم 3 قاعات تتضمن منتجات لأكثر من 100 علامة تجارية تعرضها شركات أردنية ودولية.

كما يشتمل الملتقى الدولي الذي يعتبر الوحيد في المملكة المتخصص في تجهيزات الفنادق والمطاعم وخدمات الضيافة والصناعات الغذائية، على الاحتياجات المتعلقة بخدمات الضيافة بشكل عام باعتباره الوجهة المثالية لكافة العاملين في هذا القطاع ليس في الأردن فحسب، وإنما من مختلف الدول العربية والأجنبية.



وتزامنا مع معرض "هوريكا الأردن" ستقام عدد من الفعاليات والمسابقات الخاصة بقطاع الضيافة والفنادق، وهي المسابقة الدولية للطهي وبمشاركة طهاة الفنادق والمطاعم الأردنية، ومسابقة إعداد القهوة، ومسابقة ترتيب الأسرة، حيث يستضيف المنظمون نخبة من الطهاة وخبراء الطهي العالميين والعاملين في مجال الضيافة في العالم لتولي لجان التحكيم في المسابقات الدولية التي يشهدها المعرض والتي يتم بموجبها منح الفائزين الشهادات التقديرية والميداليات والجوائز.



ويحظى "هوريكا الاردن" بمشاركة كبرى الشركات الأردنية العاملة في مجال تجهيزات الفنادق والمطاعم وخدمات الضيافة والصناعات الغذائية، كما تهتم عدة شركات برعاية الأنشطة التي ترافق المعرض سنويا وذلك سعيًا للوصول إلى عدد أكبر من المهتمين الذين يحرصون على زيارة المعرض، ويمكن للراغب في زيارة هوريكا الاردن التسجيل مسبقًا في الموقع الإلكتروني الخاص.



وشهدت النسخة الحالية إقبالًا كبيرا من الشركات المحلية والعالمية للمشاركة، والاستفادة من اللقاءات الثنائية التي يوفرها القائمون على تنظيم المعرض، خاصة أن الأردن يشهد تطورًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات السياحية بما في ذلك تطوير المنشآت السياحية القائمة، حيث يسعى العارضون لتوقيع عقود توريد البضائع والخدمات لهذه المنشآت من خلال المعرض.



ويعد معرض هوريكا من أهم المعارض الدولية التي تقام في الشرق الأوسط، والذي بدأ في بيروت منذ 28 عامًا ومنها انطلق إلى الكويت والرياض ووصل إلى الأردن قبل سبعة أعوام بعد أن حصلت شركتان أردنيتان على حقوق امتياز تنظيمه في المملكة.