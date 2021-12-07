ترتيب مجموعات كاس العرب 2021 والمنتخبات المتأهلة لدور الثمانية

تصدر ترتيب مجموعات كاس العرب الأكثر طلبا عبر محركات البحث اليوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021، حيث خاض المنتخبات العربية مباريات قوية خلال الجولتين الأولى والثانية من دور مجموعات كأس العرب 2021.

أقيمت أربع مباريات في اليوم الثاني والأخير من منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات، وأسفرت عن تأهل 3 منتخبات إلى الدور ربع النهائي هي مصر والجزائر عن المجموعة الرابعة، والمغرب عن المجموعة الثالثة، لتنضم للمنتخب القطري “المجموعة الأولى)”الذي حجز أول تذاكر دور الثمانية أمس الجمعة، وتبقى 4 مقاعد شاغرة ستتحدد في الجولة الثالثة.

ترتيب مجموعات كاس العرب

المجموعة الأولى

1- قطر برصيد 6 نقاط (تأهلت)

2- سلطنة عمان برصيد 4 نقاط (تأهلت)

3- العراق برصيد نقطتين

4- البحرين برصيد نقطة واحدة

المجموعة الثانية

1- تونس برصيد 6 نقاط (تأهلت)

2- الإمارات برصيد 6 نقاط (تأهلت)

3- سوريا برصيد 3 نقاط

4- موريتانيا برصيد 3 نقاط.

المجموعة الثالثة

1- المغرب برصيد 6 نقاط (تأهل)

2- الأردن برصيد 3 نقاط

3- السعودية برصيد نقطة واحدة

4- فلسطين برصيد نقطة واحدة

المجموعة الرابعة

1- مصر برصيد 6 نقاط (تأهلت)

2- الجزائر برصيد 6 نقاط (تأهلت)

3- لبنان دون رصيد

4- السودان دون رصيد