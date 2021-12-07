ننشر موعد مباراة ليفربول وميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا

احتلت بطولة دوري أبطال أوروبا تريندات جوجل اليوم حيث يريد الجماهير معرفة موعد مباراة ليفربول وميلان دوري أبطال أوروبا 2021، والذي سوف نقدمه لكم فيما يلي.



موعد مباراة ليفربول وميلان دوري أبطال أوروبا

يخوض ميلان الإيطالى ممباراة مهمة للغاية في دوري أبطال اوروبا، حيث يستضيف ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، في العاشرة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2021-2022.



وتعد المواجهة بمثابة تحصيل حاصل لفريق ليفربول الذى تأهل مبكرا بشكل رسمي إلي دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة من 5 مباريات محققا العلامة الكاملة، يليه بورتو برصيد 5 نقاط، بينما يأتي ميلان ثالثا برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف فقط عن أتلتيكو مدريد الرابع.

ويحتاج ميلان للفوز في هذه المباراة مع تعادل بورتو أمام أتلتيكو مدريد وذلك من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16 بدورى الأبطال.

ونجح ليفربول في التغلب على ميلان في الذهاب 3-2 على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وعيّن الاتحاد الأوروبي، الحكم الهولندي داني ماكيلي لإدارة مباراة ميلان ضد ليفربول، بدوري أبطال أوروبا.

ويسعى محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول على المستوى الأوروبى، بعدما سجل هدفا رائعا فى الفوز على ضيفه بورتو البرتغالى بثنائية نظيفة، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويخوض الريدز مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا مثيرا على وولفرهامبتون بنتيجة 1-0، على ملعب "مولينيو" ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 34 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 وخسارة واحدة وتسجيل 44 هدفًا وتلقي 12 حتى الآن.