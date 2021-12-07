إيهاب أمين يحتفظ برئاسة اتحاد الجمباز

الفجر الرياضي
مجلس اتحاد الجمباز
مجلس اتحاد الجمباز
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حسم الدكتور إيهاب أمين رئاسة اتحاد الجمباز في الانتخابات التي أجريت مساء اليوم الثلاثاء بمقر مبنى الاتحادات الرياضية بمدينة نصر.

وأسفرت نتيجة انتخابات أتحاد الجمباز، عن فوز الدكتور إيهاب امين بمقعد الرئاسة بعد حصوله على 14 صوتا من 19 عدد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الجمباز.

فيما حصلت منافسته هالة سلامة على 4 أصوات فقط، فيما تم إبطال صوت وحيد.

واكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور 19 هيئة وهم جميع أعضاء الجمعية العمومية التي لها حق الحضور والتصويت في انتخابات اتحاد الجمباز.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الإدارة الجديد أول اجتماعاته الأسبوع المقبل.


وجاءت القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات الجمباز على النحو التالي:-

 

الرئاسة: إيهاب أمين وهالة سلامة

نائب الرئيس: أحمد طلعت  وأحمد محمد رفعت

العضوية: ياسمين سمير وعلاء الدين حامد ولمياء علي عبد الرحمن ووائل السرنجاوي ووليد شوقي وروان أبو شوشة وفاتن البطل  وأحمد عادل  ومي كرم وهبة النجار وإيمان عبد السلام  وسارة محمد.

العضوية تحت السن: هبة البوريني وأحمد مجدي

يذكر أن، الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصري للجمباز، قد فاز بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة فى الانتخابات التي أقيمت  على هامش أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي والتي أقيمت بمدينة أنطاليا بتركيا.

وفاز "أمين" عقب تغلبه على الجزائرى "على زعتر" والذى كان يشغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي لسنوات طويلة.

إيهاب أمين رئيس إتحاد الجمباز اتحاد الجمباز ايهاب امين الاتحاد المصري للجمباز هالة سلامة

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