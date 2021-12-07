وزير الصناعة الأردني يبحث مع السفير التونسي ترتيبات اجتماعات اللجنة المشتركة

بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف محمود الشمالي، والسفير التونسي لدى المملكة خالد السهيلي، الترتيبات الخاصة بعقد اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا الأردنية التونسية المشتركة المتوقعة خلال الربع الأول من العام 2022 في عمان.



وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، ان الوزير قال إنه سيكون على أجندة اللجنة ملفات شاملة للارتقاء بمستوى التعاون في مختلف المجالات وعلى وجه الخصوص الاقتصادية منها.



كما بحث الجانبان، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال زيادة حجم التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة لدى الجانبين.



واكد الوزير الشمالي، أهمية العمل المشترك للارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين - الذي مازال متدنيا- وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بينهما، حيث يولي الأردن أهمية كبيرة لشراكاته الاقتصادية مع البلدان العربية ودعم أطر التعاون وتحقيق التكامل فيما بينها في العديد من المجالات.



وبلغ حجم الصادرات الأردنية إلى تونس للعام (2020) ما قيمته 9ر5 مليون دولار، والواردات منها نحو 9ر13 مليون دولار، وبحجم تبادل التجاري بلغ 8ر19مليون دولار فقط.