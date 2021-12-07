طارق سعيد يجدد الثقة في كافة إدارات الترسانة

الفجر الرياضي
طارق سعيد
طارق سعيد
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جدد اليوم النائب طارق سعيد حسانين رئيس نادى الترسانة الثقة في كافة الادارات العامله بالنادي وطالب الجميع بالعمل علي قلب رجل واحد من أجل استكمال الانجازات التي تم البدء فيها، كما طالب رئيس النادي الجميع بالعمل بجهد مضاعف عن الفترة الماضيه

جاء ذلك بحضور الكابتن صلاح عبدالفتاح أمين الصندوق واللواء محمد مصطفى مدير عام النادى وأعضاء مجلس الإدارة المهندس محمد طارق وكابتن محمد الشاذلى وكابتن محمد أيمن أعضاء مجلس الإدارة بحضور مدراء الإدارات وروؤساء الأقسام والموظفين والعاملين بالنادى.

وتحدث رئيس النادي عن الفترة المقبلة وطالب الجميع بتقديم افضل النتائج من أجل صالح الاعضاء.

وأكد النائب طارق سعيد رئيس النادي بأنه سيتم استمرار العمل من أجل تحقيق إنجازات جديدة ترتقي بأسم النادي واعضاءه والنهوض بكافة خدمات النادي التي يقدمها للاعضاء هذا إلى جانب النهوض بكافة الألعاب الرياضية.

وهتف الحضور باسم اللواء محمد مصطفي مدير عام النادي فأكد النائب طارق سعيد حسانين رئيس نادي الترسانة بأنه لا يستطيع الاستغناء عن اللواء محمد مصطفي كمدير عام للنادي في الفترة المقبلة.

ومن جانبه أشار اللواء محمد مصطفي مدير النادي بأن الاجتماع استغرق نحو ٧٠ دقيقه تحدث فيها رئيس مجلس إدارة النادي بصراحه وحب وشفافية مع الجميع وطالب الجميع ببذل أقصي مالديهم من أجل تحقيق النجاح في الفترة القادمة.

واختتم مدير النادي تصريحاته بأن مجلس الإدارة بالنادي سيجتمع اول اجتماع له اليوم بعد وصول خطاب الجهه الإدارية واللجنة الأوليمبية.

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