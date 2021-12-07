أبوظبي تستضيف الدورة الأولى من "قمة التخزين السحابي المُوزع" 15 ديسمبر الجاري

تستضيف أبوظبي الدورة الأولى من "قمة التخزين السحابي المُوزع"، الحدث المتخصص الأول من نوعه في الإمارات، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وتدعم القمة، التي يستضيفها مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، التنمية الاقتصادية المستدامة، بالتزامن مع ترسيخ ريادة العاصمة الإماراتية على خريطة الوجهات العالمية المفضلة لفعاليات الأعمال.

وتستقطب "قمة التخزين السحابي الموزع 2021"، التي تنعقد ضمن سلسلة "عالم بلوك تشين"، خبراء البلوك تشين والمستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال والشركات المتخصصة والمعنيين بالتقنيات الحديثة والتشفير من المنطقة والعالم.

ويسلط الحدث، الذي يطمح منظموه إلى عقده بصفة منتظمة سنويًا، الضوء على الإمارات كحاضنة للابتكار وتقنيات المستقبل وراعية للتطور الرقمي.

وتركز القمة على الآفاق الواعدة لـ "التخزين السحابي المُوزع" في إحداث نقلة نوعية بأنظمة التخزين الرقمي التقليدية ومعالجة تحدياتها، والارتقاء بحلول البيانات المعتمدة حاليًا لتحسين أداء مؤسسات الأعمال وتجارب المستخدمين والعملاء عبر تبني تقنيات "بلوك تشين".

ويشهد الحدث، الذي طورته "مجموعة كلاودتيك" العالمية، مشاركة مرتقبة لألمع خبراء تقنيات وحلول البلوك تشين ضمن برنامج حافل من المناظرات والفعاليات والتجارب والحوارات والعروض الحية التي يتم بثها مباشرة من استوديو "قمة التخزين السحابي الموزع".

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: "تشكل استضافة أول فعالية متخصصة في قطاع التخزين السحابي الموزع في الإمارات، والترحيب بما يزيد على 20.000 من المشاركين على مدار ثلاثة أيام، إنجازًا بحد ذاته يكرس ريادة أبوظبي في ابتكار تقنيات "بلوك تشين" وحلول تخزين البيانات، بالتوازي مع تأكيد جاهزية العاصمة الإماراتية لاحتضان أكبر الفعاليات الدولية..ويساهم الحدث، الذي يستقطب وفودًا من مختلف أنحاء العالم، في تنشيط الحركة السياحية وتحفيز التنمية الاقتصادية عبر زيادة عدد زوارنا من سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض من الأسواق الرئيسية في سيا وأوروبا، بما يعزز مكانة أبوظبي ضمن أهم مراكز سياحة الأعمال العالمية".

ويتزايد الدور المحوري لـ "التخزين السحابي المُوزع" ضمن الركائز الأساسية للاستراتيجيات التنموية في غالبية دول العالم..وتعتبر الإمارات رائدة في تبني هذه الحلول وتقنيات البلوك تشين إلى جانب أحدث التقنيات المستقبلية، نظرًا لتطبيقاتها الواعدة في القطاع الحكومي والشركات والمؤسسات العسكرية.

وبينما يحظى أمن الشبكات والمعلومات بأهمية غير مسبوقة ضمن الاستراتيجيات الوطنية، تتناول القمة دور أنظمة التخزين الموزع للبيانات الضخمة في تطبيق استراتيجيات أمن المعلومات على مستوى الدول.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الرئيسي، الذي سيجري بثه مباشرة من استوديو "قمة التخزين السحابي الموزع"، جلسات تجمع كوكبة من المؤثرين والمتحدثين والخبراء من جميع القطاعات المعنية بتقنيات البلوك تشين.

ويرحب الحدث بالشيخة ميثاء بنت حشر مكتوم جمعة آل مكتوم، والدكتور فن كيدلاند، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، ونيكول بورين، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة نيكنا دودا فيلمز، والدكتور سيف الدين عموص، الخبير والكاتب الاقتصادي، ومارك فان ريجمينام، الخبير الاستراتيجي في مجال تكنولوجيا المستقبل؛ والفنان ساشا جعفري، ويائيل تامر، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة سوليد بلوك /Solid Block /؛ وغيرهم.

الجدير بالذكر أن أبوظبي تتصدر قائمة أكثر المدن أمانًا في العالم، واستضافت بنجاح باقة من أكبر فعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، معززةً مكانتها بين وجهات السياحة والأعمال الأسرع نموًا.

وتنفرد الإمارة بمزيج استثنائي من منشآت ومرافق الأعمال والتجارب السياحية والترفيهية المذهلة والتراث الثقافي العريق وكرم الضيافة الأصيل، مع تبني إجراءات احترازية تضمن صحة وسلامة المجتمع المحلي والزوار.