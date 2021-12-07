مانشستر يونايتد يتطلع لخطف نجم ريال مدريد

يتطلع مسؤولو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، لضم لاعب خط وسط ريال مدريد الأسباني خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويرغب مسؤولو اليونايتد في التعاقد مع لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد رغبة منهم في استمرار اللاعب داخل الملاعب وعدم تمديد عقده رفقة الملكي.

ويُفكر مسؤولو فريق مانشستر يونايتد في تقديم عرضًا للوكا مودريتش، إذا لم يُجدد تعاقده مع ريال مدريد، وهو شئ غير مرجح، خلال الوقت الحالي.

حيث يعمل النادي الملكي منذ شهور على تمديد تعاقد لوكا مودريتش، لعام آخر إضافي، وهي نفس الرغبة الموجودة عن اللاعب الألماني الذي يأمل في إنهاء مسيرته الكروية داخل ملعب سانتياجو برنابيو بعد تألقه لأعوام عديدة داخل القلعة الملكية "ريال مدريد "منذ قدومة وأصبح من أساطير الفريق.

ومن المقرر أن ينهي لوكا مودريتش، مسيرته الكروية عقب إنهاء موسم 2022-2023، والذي سيشعر بعد نهايته أنه قد وصل إلى المشوار النهائي في مسيرته مع النادي الملكي.

ويعد لوكا مودريتش، واحدًا من أنجح العناصر داخل ملعب سانتياغو برنابيو، حيث أنه قد حقق أربعة ألقاب دوري ابطال اوروبا، خلال خمس سنوات، بالإضافة إلى الكرة الذهبية مرة واحدة.