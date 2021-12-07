الأسهم الأوروبية تحقق أكبر مكاسب في أكثر من عام

الاقتصاد
بوابة الفجر
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دعمت أسهم قطاع التكنولوجيا الأسواق الأوروبية لترتفع بـ 2.5% عند الإغلاق، مع انحسار المخاوف بشأن سلالة فيروس كورونا أوميكرون، في حين قفزت الأسهم الألمانية بما يقرب من ثلاثة بالمئة بقيادة شركات صناعة السيارات.

وسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أفضل جلسة له منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي، عائدا إلى مستويات ما قبل ظهور متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا 5.6% بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع أمس الاثنين.

وقفزت أسهم شركات صناعة السيارات بما يزيد على ثمانية بالمئة بعد تقرير أفاد بأن عائلتي بورشه وبيخ اللتين تسيطران على أكبر حصة في فولكس فاغن تدرسان بيع جزء من حصتها في الشركة واستخدام العائدات في شراء عدد كبير من الأسهم في بورشه.

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