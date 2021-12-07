الإنفاق على الإعلانات عالميا يرتفع بأكثر من المتوقع في 2021

توقعت شركة GroupM أن يرتفع الإنفاق على الإعلانات عالميا بـ22.5% هذا العام على أساس سنوي، بينما قدرت شركة الإعلانات الأخرى Zenith نموًا بنسبة 15.6% للفترة نفسها.

أما للعام المقبل فتوقعت كلا الشركتين ارتفاع الإنفاق على الإعلانات بـ9%. حيث قالت GroupM إن الشركات الناشئة لجأت للإعلانات خلال فترة الجائحة للوصول إلى عدد من العملاء الجدد، بينما قررت الشركات الكبرى الاستمرار بالإنفاق على الإعلانات للحفاظ على عملائها السابقين.

يذكر أن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل Alphabet وMeta وAmazon قد استفادت من هذا الزخم المتزايد في الإعلانات... لتمثل الإعلانات عبر هذه الشركات الثلاث فقط أكثر من نصف إجمالي الإنفاق على الإعلانات خارج الصين، بزيادة قدرها نحو 40% مقارنة بـ2019 حسب GroupM.

الحاجة للوصول مباشرة إلى المستهلكين أيضًا أدت إلى ارتفاع مبيعات الإعلانات الخاصة بشركات التجزئة مثل Walmart وTarget وKroger... حيث نمت مبيعات الإعلانات لهذه الشركات بنسبة 47% هذا العام لتصل إلى 77 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنمو إلى 143 مليار دولار بحلول عام 2024، وفقًا لشركة Zenith.