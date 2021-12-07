البرلمان الأوروبي: تركيا تطالب الاتحاد بدفع الأموال مقابل استقبالها اللاجئين

توك شو
تيري مارياني
تيري مارياني
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قال تيري مارياني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إن تركيا تطالب الاتحاد الأوروبي بدفع الأموال مقابل استقبالها اللاجئين، موضحا أن تركيا تبتز أوروبا بمسألة المهاجرين.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن تركيا تستخدم ورقة المهاجرين للضغط على الإتحاد الأوروبي، لافتا إلى استقبال المهاجرين على أرض أوروبا أمر إنساني.

وأوضح  أنه من الممكن أن يعود المهاجرين إلى العراق ولكن لن نسمح باستخدامهم كورقة للضغط على الاتحاد الأوروبي.

البرلمان الأوروبي تركيا اللاجئين

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