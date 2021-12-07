انتهت مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العرب 2021،÷ حيث تأهل 8 منتخباتا للدور الربع النهائي من البطولة، وفيما يلي نقدم لكم ننشر مواعيد مباريات كأس العرب 2021 في الربع النهائي بعد تأهل منتخب مصر.

مواعيد مباريات كأس العرب 2021 في الربع النهائي

والـ 8 منتخبات التي حجزت مقعدها في دور ربع النهائي ببطولة كأس العرب، هي: قطر، عمان، تونس، الإمارات، المغرب، الأردن، مصر والجزائر.

واحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته، بعد تعادله أمام منتخب الجزائر في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ولكن الفراعنة حسموا الصدارة بفضل قانون اللعب النظيف.

وسيلتقي منتخب مصر متصدر المجموعة الرابعة مع منتخب الأردن وصيف المجموعة الثالثة، في ربع نهائي كأس العرب.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب خلال يومي الجمعة والسبت 10 و11 ديسمبر.

مواعيد ربع نهائي كأس العرب