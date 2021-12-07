أمطار وانخفاض درجات الحرارة.. اعرف حالة الطقس غدا الأربعاء 8/12/2021 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحراراة في حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021 في مصر، وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا.

حالة الطقس غدا

قال هيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس غدا مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

كما اوضحت الأرصاد أن هناك نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة غدًا على كافة الأنحاء ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وقد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة.

وتابعت أن الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة «بنسبة حدوث 20%» على مناطق من جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة على فترات متقطعة، فيما يكون هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة «بنسبة حدوث 40 -50%» على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط مضطرب جدًا، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 4 إلى 5 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

الدرجة العظمى / الدرجة الصغرى

القاهرة 20 13

الإسكندرية 19 13

وادي النطرون 20 13

طنطا 20 13

شبين الكوم 20 14

دمنهور 20 13

بلطيم 18 14

مطروح 20 12

السلوم 20 10

سيوة 19 08

بورسعيد 19 15

دمياط 19 14

الزقازيق 20 14

المنصورة 20 14

الإسماعيلية 20 12

السويس 20 14

العريش 20 12

رفح 20 13

رأس سدر 20 13

نخل 19 08

نويبع 21 15

طابا 19 13

كاترين 16 06

الطور 21 15

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 20 10

بني سويف 20 10

المنيا 20 09

أسيوط 20 09

سوهاج 21 10

قنا 21 11

الأقصر 22 11

أسوان 23 12

إدفو 23 12

أبو سمبل 22 12

الوادي الجديد 22 10

شلاتين 28 16

أبو رماد 29 16

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15