صافي واردات إسبانيا من الغاز الطبيعي يقفز 46% في أكتوبر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ذكرت ذراع مستقلة لوزارة الطاقة والبيئة في إسبانيا، تراقب إمدادات الطاقة، أن صافي واردات البلاد من الغاز الطبيعي ارتفع 46% على أساس سنوي إلى 38.26 غيغاوات/ساعة.

وقالت مؤسسة كوريس إن إسبانيا استوردت إجمالا 40.4 غيغاوات ساعة من الغاز الطبيعي في أكتوبر تشرين الأول، بزيادة 40.6% عن نفس الشهر من العام الماضي، غير أنها أعادت تصدير كميات أقل بنسبة 16.4% خلال الشهر.

وأضافت أن شحنات الغاز الطبيعي المسال بلغت 64% من إجمالي الواردات، بينما وصلت باقي الواردات عبر خطوط الأنابيب، ارتفاعا من 46% قبل عام.

يذكر أن أسبانيا استوردت في أكتوبر تشرين الأول 13.97 غيغاوات ساعة من الجزائر، وذلك بشكل أساسي عبر خط الأنابيب البحري الذي يربط بين البلدين.

ووصل نحو 2.42 غيغاوات ساعة من الغاز من الجزائر على متن سفن، أي ما يقرب من أربعة أضعاف ما كان عليه قبل عام.

وقد تكون الإمدادات من الجزائر معرضة للخطر بعد أن قررت الجزائر في نوفمبر تشرين الثاني إغلاق خط أنابيب يغذي إسبانيا بالغاز الطبيعي عبر المغرب.

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