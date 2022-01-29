رئيس شعبة الدخان عن الرخصة الجديدة لصناعة السجائر: "طبطبة على المستثمر" (فيديو)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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علق إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بإتحاد الصناعات، على إعادة طرح الرخصة الجديدة لصناعة السجائر، قائلًا: "هذه الرخصة حائرة، وبمثابة طبطبة على المستثمر، خاصة أن الهيئة أعادت طرح الرخصة مرة أخرى، بنفس الشروط السابقة، ده دلع للمستثمر أن يتم إرغام الشرقية للدخان على دفع 24%، كما تنص كراسة الشروط".

وأضاف "إمبابي"، خلال مداخلة هاتفية  مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، أن الشرقية للدخان  ستدخل بجبهة مفتوحة سواء بأرض، أو ماكينات، أو بأموال سائلة  لصالح المستثمر الجديد، وهذا  إضرار بالشركة الوطنية.

وتابع أن الكراسة تتيح إمكانية إنتاج الشرقية للدخان  إنتاج التبغ المسخن، شريطة  دفع  أموال إضافية جديدة، معقبًا: "مافيش  دولة في الشرق الاوسط عندها  رخصة  تبغ مسخن،..  إزاي يدخل واحد يطلب شامبوا تديله  شامبو و2 بلسم هدية ببلاش".

وأعادت هيئة التنمية الصناعية طرح مزايدة الرخصة الجديدة لصناعة السجائر،. وتسمح الرخصة الجديدة بتأسيس ثاني أكبر شركة للتبغ في مصر، إذ ستدخل تلك الشركة مجالا تحتله بالكامل الشرقية للدخان.

شعبة الدخان صناعة السجائر الشرقية للدخان التبغ المسخن هيئة التنمية الصناعية
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