وزير الرياضة يهنئ المنتخب بعد التأهل وتتويج هنا جودة بذهبية العالم

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المنتخب المصري على التأهل من دور المجموعات ببطولة كأس العرب عقب التعادل مع المنتخب الجزائري 1-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ونجح المنتخب المصري في خطف تعادل ثمين من نظيره الجزائري ليتأهل في صدارة المجموعة عن طريق اللعب النظيف بعد التعادل في النقاط برصيد 9 نقاط لكلاهما.

كما هنأ وزير الرياضة لاعبة النادي الأهلي لتنس الطاولة هنا جودة بعد التتويج بذهبية العالم في الساعات الماضية.

وكتب وزير الرياضة في رسالته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": مبروك عودة الروح منتخب مصر.. وفوز معجزة تنس الطاولة هنا جودة بذهبية العالم.

وتنطلق فاعليات مباراة مصر والأردن، مساء السبت المقبل الموافق 11 من ديسمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.



وتأهل منتخب الأردن للدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، بعدما حصد المركز الثاني من المجموعة الثانية خلف المنتخب المغربي المتصدر.

