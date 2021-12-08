الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع على غزال

اقترب النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، من التعاقد مع على غزال لاعب وسط سموحة السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.



وذكرت تقارير صحفية أن المفاوضات بين الإسماعيلي وغزال في حالة متقدمة، حيث إن انتقال اللاعب لن يكلف خزينة النادي سوى مستحقاته فقط، لأنه غير مرتبط بناد منذ فسخ تعاقده مع سموحة عقب نهاية الموسم الماضي.



ويبحث الإسماعيلي عن صفقات حرة بسبب الأزمة المالية التي يعيشها في الوقت الحالي، والتي دفعته لفتح حساب لتلقي التبرعات.



كان على غزال قد انضم لصفوف نادي سموحة في ديسمبر الماضي، إلا أنه خاض 8 مباريات فقط بمجموع 355 دقيقة مع الموج الأزرق، ثم خرج اللاعب من حسابات المدرب أحمد سامي، لأسباب فنية.

