حقيقة طلب الأهلي التعاقد مع ساسي

الفجر الرياضي
ساسي
ساسي
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أوضح أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي حقيقة ما تردد عن مفاوضات الأهلي مع فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي.


وأكد مدير التعاقدات بالأهلي أنه لا توجد نية للتعاقد مع التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والدحيل القطري حاليا، مشيرا إلى أنه ليس في حسابات الجهاز الفني ولجنة التخطيط.


وأضاف توفيق في تصريحات تليفزيونية أن الجهاز الفني أبرم صفقات مميزة في جميع المراكز ولا توجد نية للتفريط في أي لاعب خلال الميركاتو الشتوي لحاجة الفريق لجهود جميع لاعبيه هذا الموسم.


ونفى مدير التعاقدات بالأهلي الأنباء التي ترددت عن وجود مفاوضات بين كهربا والاتحاد السكندري، مشددا على أن اللاعب مستمر مع الفريق الأحمر.


وأكد أن المالي أليو ديانج لم يتلق أي عروض رسمية حتى الآن، ونفس الحال بالنسبة لمحمد شريف وأكرم توفيق، لا سيما وأن الأخير جدد عقده 4 سنوات مقبلة.


وعن أزمة جونيور أجاي لاعب الفريق، أشار لوجود مفاوضات ودية مع اللاعب النيجيري لإنهاء الموقف بشكل نهائي.
 

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