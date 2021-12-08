إلهام شاهين ولبلبة في عرض "صالون هدى" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

حرصت النجمات يسرا وليلى علوى وإلهام شاهين ولبلبة وغيرهن من النجمات على حضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وشوهدت النجمات في عرض فيلم "صالون هدي" للمخرج الفلسطيني العالمي هاني أبو أسعد، وذلك بحضور طاقم الفيلم، وعدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي.

“صالون هدى” مأخوذ عن أحداث حقيقية، ويتعمق في مفاهيم الولاء والخيانة والحرية، من خلال أحداث تدور في محل لتصفيف الشعر في بيت لحم، تمتلكه سيدة تدعى هدى، تتردد أم شابة تدعى ريم على المحل بصورة دورية لتغيير قَصة شعرها؛ تنقلب الأمور رأسًا على عقب حين يتم تصويرها في مواضع مخلة بسبب هدى التي تحاول ابتزازها لتقوم بما هو ضد مبادئها، يتعين على ريم أن تختار بين شرفها وخيانة بلدها، والفيلم من بطولة علي سليمان، منال عوض وميساء عبد الهادي، وإنتاج هاني أبو أسعد وأميرة دياب ومحمد حفظي.