اليوم.. تامر حسني يحيي حفلا بإحدى جامعات أكتوبر

يحيى النجم تامر حسني، حفلا غنائيا بإحدى الجامعات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر اليوم الأربعاء.

ومن المقرر إن يبدأ الحفل فى الـ 8 مساءً، ويقدم تامر خلاله باقة من أغانيه الشهيرة.

ويحضر الحفل الكبير نخبة من أبرز الشخصيات في مختلف المجالات، ولفيف من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة.

ويجهز تامر حسني، لجمهوره مفاجآت ضخمة خلال الحفل الذى يضم العديد من الفقرات المميزة على المسرح والذى يتم تجهيزه من الآن لهذا الحدث الضخم، حيث توفر إدارة الجامعة تجربة شاملة تجمع بين الموسيقى والغناء والعروض التفاعلية الرائعة،