اليوم.. تامر حسني يحيي حفلا بإحدى جامعات أكتوبر

الفجر الفني
تامر حسني
تامر حسني
Advertisements

 

يحيى النجم  تامر حسني، حفلا غنائيا بإحدى الجامعات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر اليوم الأربعاء.

 

ومن المقرر إن يبدأ الحفل فى الـ 8 مساءً، ويقدم تامر خلاله باقة من أغانيه الشهيرة.

 

ويحضر الحفل الكبير نخبة من أبرز الشخصيات في مختلف المجالات، ولفيف من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة.

 

ويجهز تامر حسني، لجمهوره مفاجآت ضخمة خلال الحفل الذى يضم العديد من الفقرات المميزة على المسرح والذى يتم تجهيزه من الآن لهذا الحدث الضخم، حيث توفر إدارة الجامعة تجربة شاملة تجمع بين الموسيقى والغناء والعروض التفاعلية الرائعة،

 

تامر حسني حفل غنائي منوعات مزيكا
Advertisements

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء بسبب هذه الظواهر (فيديو)

"الصحة العالمية": انتشار "أوميكرون" في جميع دول العالم مسألة وقت (فيديو)

عاجل.. تعليق نجم الجزائر على التعادل أمام مصر

طارق مصطفى يعلق على الدفع بأيمن أشرف في وسط الملعب أمام الجزائر

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

عبد الحميد بسيوني: الفوز ببطولة السوبر مع الطلائع يساوي 100 بطولة مع الأهلي والزمالك

اليونايتد يطلب صفقة من برشلونة

جدول ترتيب الدوري الإسباني والهدافين قبل مباريات الجولة المقبلة

ads