خبير سياسي لـ "الفجر": آبي أحمد لا يستطيع مواجهة جبهة تيجراي ومصيره مثل القذافي

أوقعت الحرب الأهلية في إثيوبيا، آلاف القتلى وتسببت بنزوح مليوني شخص وأغرقت آلاف الأشخاص الآخرين في ظروف قريبة من المجاعة منذ أن اندلع النزاع في نوفمبر 2020، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة.

آبي أحمد لا يقدر على جبهة تجيراي

وقال الدكتور إبراهيم جلال فضلون، الخبير في الشؤون السياسية، إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لا يستطيع مواجهة جبهة تيجراي بسبب قوتها التي تمتلكها.

وأضاف الخبير السياسي، في تصريحات خاصة لبوابة "الفجر"، أن مصير أبي أحمد من الممكن أن يتكرر معه سيناريو "القذافي" مرة أخرى.

تحالف مع 15 إقليم

وأوضح فضلون، أن جبهة تيجراي قامت بتدشين تحالف مع 15 إقليم من إثيوبيا وبالتالي أن أبي أحمد لا يقدر علي تحجيمهم.

وتابع فضلون، أن أبي أحمد معتمد علي جهات خارجية ودعم خارجية التي تنادي باسم حقوق الإنسان بهدف حسم الصراع مع جبهة "تحرير تيجراي".