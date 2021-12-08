حالة الطقس اليوم الأربعاء 8-12-2021 ودرجات الحرارة في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، الموافق الثامن من ديسمبر 2021، ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة مدن ومحافظات مهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم تشهد انخفاضا في درجات الحراراة، مع وجود فرص لسقوط الأمطار التي تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة على بعض المحافظات.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها الكرام تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 8-12-2021 ورجات الحرارة في السطور التالية:

حالة الطقس اليوم في مصر

أكدت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم تشهد انخفاضا خلال فترات النهار في رجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم ونشاط الرياح

وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة غدًا على كافة الأنحاء ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وقد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة.

حالة الطقس اليوم وسقوط الأمطار

ولفتت "الأرصاد" إلى وجود فرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة على فترات متقطعة، فيما توجد فرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط مضطرب جدًا، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 4 إلى 5 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة 20 13

الإسكندرية 19 13

وادي النطرون 20 13

طنطا 20 13

شبين الكوم 20 14

دمنهور 20 13

بلطيم 18 14

مطروح 20 12

السلوم 20 10

سيوة 19 08

بورسعيد 19 15

دمياط 19 14

الزقازيق 20 14

المنصورة 20 14

الإسماعيلية 20 12

السويس 20 14

العريش 20 12

رفح 20 13

رأس سدر 20 13

نخل 19 08

نويبع 21 15

طابا 19 13

كاترين 16 06

الطور 21 15

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 20 10

بني سويف 20 10

المنيا 20 09

أسيوط 20 09

سوهاج 21 10

قنا 21 11

الأقصر 22 11

أسوان 23 12

إدفو 23 12

أبو سمبل 22 12

الوادي الجديد 22 10

شلاتين 28 16

أبو رماد 29 16

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15