سعر الدولار اليوم الأربعاء 8-12-2021 في مصر

سعر الدولار اليوم، يتساءل الكثيرون عن أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها سعر الدولار واليورو والريال السعودي وغيرها من أسعار المواد الغذائية والخضروات الفاكهة ومواد البناء.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق الثامن من ديسمبر 2021 استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركات الصرافة.

وتقدم "بوابة الفجر الإلكترونية" سعر الدولار اليوم الأربعاء لقرائها الكرام في السطور التالية:

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

15.64جنيه للشراء

15.74 جنيه للبيع

سجل الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

15.64 جنيه للشراء

15.74 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

15.66جنيه للشراء

15.76 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

15.68جنيه للشراء

15.76 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار اليوم البنك المركزي المصري

15.65جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم "البيع والشراء"

يذكر أن سعر بيع العملات هو السعر الذي تقوم به ببيع العملات للبنك أو شركات الصرافه، بينما سعر الشراء هو الذي يتم شراء العملات به من البنوك، وعادة ما يكون سعر الشراء أعلي من سعر البيع.