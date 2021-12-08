موعد عرض حوار محمد صلاح مع عمرو أديب اليوم الأربعاء على "MBC"

حوار محمد صلاح مع عمرو أديب، يترقب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم العربي مشاهدة اللقاء الذي تم تسجيله بين محمد صلاح وعمرو أديب وبثه عبر "شاهد"، وتم تسريب العديد من المشاهد حيث تم كشف تصريحات كثيرة أثارت الرأي العام.

محمد صلاح مع عمرو أديب

ويبحث الكثيرون عن موعد عرض لقاء محمد صلاح مع عمرو أديب والمقرر له اليوم الأربعاء الموافق الثامن من ديسمبر 2021، حسبما أعلنت مجموعة قنوات إم بي سي مصر والإعلامي عمرو أديب.

حوار محمد صلاح مع عمرو أديب

وسجل لقاء محمد صلاح مع عمرو أديب منذ أيام قليلة حيث خطف الأنظار بشكل كبير، وتشوق الجمهور العاشق للعالمي إلى رؤية نجم العرب وفخره في حديث وحوار من القلب، تتطرق إلى بداياته وحياته الشخصية وسبب وصوله لما هو فيه الآن.

ظهور محمد صلاح مع عمرو أديب

وظهر في بعض المشاهد التي سربت من لقاء محمد صلاح مع عمرو أديب العيد من التفاصيل والمعلومات التي كشف عنها النجم العالمي، مع الإعلامي الشهير، حيث استدعت بعض تصريحاته رأي الملايين ولا سيما رده على سبب شربه “الخمر”.

موعد عرض حوار محمد صلاح مع عمرو أديب

وكشفت مجموعة قنوات "إم بي سي" عن أن نقل لقاء محمد صلاح مع عمرو أديب في برنامج الحكاية اليوم الأربعاء ويستكمل الجزء الثاني غدا الخميس، الموافقين 9 و10 من ديسمبر الجاري.

حلقات حوار محمد صلاح مع عمرو أديب

وبثت الحلقات الخاصة للقاء محمد صلاح مع عمرو أديب عبر منصة شاهد المفتوحة، وسينقل اللقاء التلفزيوني كاملا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة الـ11 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.