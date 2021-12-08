تعرف على هداف دوري أبطال أوروبا وموقف صلاح من القائمة

هداف دوري أبطال أوروبا، انطلقت مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم أمس الثلاثاء، والتي شهدت تسجيل النجم المصري محمد صلاح.

هداف دوري أبطال أوروبا

وتصدر هداف دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء الموافق الثامن من ديسمبر 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب تسجيل المتنافسين على لقب لأهداف أثرت في ترتيبهم.

لاعب أياكس هداف دوري أبطال أوروبا

ويعتبر الإيفواري سباستيان هيلير مهاجم فريق أياكس أمستردام الهولندي هو هداف دوري أبطال أوروبا بعد مباريات الأمس برصيد 10 أهداف، يليه الألماني ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونيخ برصيد 9 أهداف.

من هو هداف دوري أبطال أوروبا ؟

ويتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي كرة القدم عن هداف دوري أبطال أوروبا ومعرفة موقف الفرعون محمد صلاح من المنافسة على اللقب وترتيبه الحالي بالقائمة.

هداف دوري أبطال أوروبا وموقف صلاح

ويحتل محمد صلاح الرتبة الثالثة من ترتيب هداف دوري أبطال أوروبا برصيد 7 أهداف بعدما ساهم يوم أمس في فوز فريقه ليفربول على ميلان في عقر داره بهدفبن لهدف.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها الكرام قائمة وجدول ترتيب هداف دوري أبطال أوروبا في الطور التالية:

هداف دوري أبطال أوروبا

الإيفواري سباستيان هيلير لاعب أياكس هداف دوري أبطال أوروبا 10 أهداف

البولندي روبرت ليفاندوفسكي "بايرن ميونخ" 9 أهداف

المصري محمد صلاح "ليفربول" 7 أهداف

الفرنسي كريستوفر نكونكو "لايبزيج" 7 أهداف

كريستيانو رونالدو "مانشستر يونايتد" 6 أهداف

بنزيما "ريال مدريد" 5 أهداف

ميسي "باريس سان جيرمان" 5 أهداف

رياض محرز "مانشستر سيتي" 5 أهداف