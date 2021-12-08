اقتصاد الإمارات يسجل أعلى نمو في 30 شهرًا

واصلت ظروف التشغيل في اقتصاد الإمارات التوسع بشكل سريع في نوفمبر، حيث تجاوز معدل النمو قراءة أكتوبر ليسجل أقوى معدل فيما يقرب من عامين ونصف العام "30 شهرًا"، وارتفع الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدلات ملحوظة ومتسارعة.

واستمرت الشركات في التمتع بالنشاط الاقتصادي المتزايد الناتج عن معرض "إكسبو 2020 دبي"، حسب بيانات حديثة صادرة من مجموعة "آي إتش إس ماركت".

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمجموعة "آي إتش إس ماركيت" ارتفاعًا من 55.7 نقطة في أكتوبر إلى 55.9 نقطة في نوفمبر، ما يدل على وجود تحسن قوي في أحوال القطاع غير المنتج للنفط.

وسجلت البيانات الأخيرة أسرع زيادة في المشتريات منذ أبريل، ومع تقارير تفيد بدفع استحقاقات الموردين في موعدها وتحقيق مكاسب من حيث الكفاءة، استفادت الشركات أيضًا من تحسن مواعيد تسليم الموردين.

وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة "آي إتش إس ماركت": أظهرت بيانات نوفمبر أن اقتصاد الإمارات يحافظ على قوته مع تسارع معدل النمو، وقد ارتفع المؤشر لأعلى مستويات منذ يونيو 2019، مما يشير إلى أن الحدث ساعد في إعادة القطاع غير المنتج للنفط إلى معدلات النمو قبل انتشار فيروس كورونا.

وتستضيف دبي النسخة الأولى من معرض إكسبو الدولي في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من مطلع أكتوبر الماضي حتي نهاية مارس من العام المقبل.

يستقطب المعرض 25 مليون زائر بمشاركة 190 دولة، بعائدات متوقعة تصل إلى 17.7 مليار دولار.

وسيدعم معرض إكسبو 2020 دبي اقتصاد الإمارات بإجمالي قيمة مضافة 33.4 مليار دولار.