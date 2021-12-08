النفط الكويتي يرتفع إلى 75.35 دولار للبرميل

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في جلسة أمس الثلاثاء بواقع 3.08 دولار؛ ليصل إلى 75.35 دولار، مقابل 72.27 دولار أول أمس الاثنين، وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميًا، ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس، حيث صعد خام برنت تسليم شهر فبراير بنسبة 3.2% عند 75.44 دولار، كما زاد خام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنحو 3.7% مسجلًا 72.05 دولار للبرميل.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان معهد البترول الأمريكي أمس، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت 3.1 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 3 ديسمبر الجاري.

وذكر المعهد عبر تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين ارتفعت 3.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، كما زاد مخزون المقطرات 1.2 مليون برميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، الأرقام الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 1.2 مليون برميل.