إيرادات الكويت النفطية ترتفع 44.5% في النصف الأول

ارتفعت إيرادات الكويت النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري (يناير - يونيو) بنحو 1.94 مليار دينار وبما نسبته 44.5% لتبلغ 6.3 مليار دينار تقريبًا مقارنة بـ4.36 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقًا لأرقام إحصائية رسمية حصلت عليها «الراي»، فإن متوسط صادرات الكويت من النفط الخام خلال الربع الأول من 2021 بلغ 1.795 مليون برميل يوميًا من أصل متوسط إنتاج يومي بلغ 2.327 مليون برميل، مقارنة بصادرات بلغ متوسطها 2.12 مليون برميل يوميًا من أصل إنتاج إجمالي بلغ 2.742 مليون برميل يوميًا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

فيما بلغ متوسط السعر التصديري للنفط الكويتي خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 60.49 دولار للبرميل مقارنة بـ51.81 دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، ما يعني زيادة في متوسط السعر خلال الفترتين بنحو 8.68 دولار وبنسبة 16.75%.

ورغم الزيادة الكبيرة في الأسعار، إلا أن إيرادات الكويت النفطية خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري كانت أقل بنحو 1% عن المسجل في الفترة المقابلة من العام الماضي، نتيجة تراجع الإنتاج وبالتالي انخفاض كميات النفط المصدرة، إذ بلغت الإيرادات نحو 2.96 مليار دينار في الربع الأول من 2021 مقارنة بـ2.99 مليار في الفترة نفسها من 2020.

أما بالنسبة لصادرات الكويت من النفط الخام خلال الربع الثاني من العام الجاري، فبلغ متوسطها 1.797 مليون برميل يوميًا من أصل متوسط إنتاج يومي وصل إلى 2.355 مليون برميل تقريبًا، وذلك مقارنة بـ1.917 مليون برميل يوميًا صادرات من أصل إنتاج يومي بلغ متوسطه 2.476 مليون برميل يوميًا خلال الربع الثاني من العام الماضي.

في حين بلغ معدل السعر التصديري للنفط الكويتي نحو 68.13 دولار للبرميل خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين بزيادة 7.64 دولار عن الربع الأول من 2021، فيما سجل قفزة بلغت 41.82 دولار للبرميل وبنسبة 159% تقريبًا مقارنة بمتوسط سعره خلال الربع الثاني من 2020 عندما بلغ 26.13 دولار للبرميل.

ووفقًا لتلك الأرقام، فإن إيرادات الكويت النفطية خلال الربع الثاني من العام الجاري تكون قد بلغت 3.34 مليار دينار بزيادة 1.97 مليار وبما نسبته 143.8% عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي الذي بلغ نحو 1.37 مليار.