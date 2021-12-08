النفط يتراجع.. وخام برنت ينخفض 19 سنتا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار النفط بعد يومين من المكاسب مع انتظار المستثمرين لتقييم التأثير الكامل لأوميكرون على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود بالإضافة إلى فعالية اللقاحات الحالية.

هذا وانتعشت أسعار النفط في وقت سابق هذا الأسبوع من تراجعها الأسبوع الماضي، مع تزايد التفاؤل بأن المتحور أوميكرون لن يسبب أضرارا اقتصادية كبيرة وتعثر المحادثات النووية الإيرانية.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 75.25 دولار للبرميل عند الساعة 05:19 بتوقيت غرينتش بعدما ارتفعت 3.2% عند التسوية أمس الثلاثاء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.3% إلى 71.82 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 3.7% خلال الجلسة السابقة.

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