سعر الذهب اليوم الأربعاء 8-12-2021 في مصر

سعر الذهب، توجد العديد من الخدمات التي نقدمها عبر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعينا وقرائنا الكرام من بينها أسعار السلع والخضروات والفاكهة ومواد البناء وغيرها.

سعر الذهب

وسجل سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق الثامن من ديسمبر 2021، استقرارا في جمهورية مصر العربية، بعد أسبوع من التوترات بسبب متحور فيروس كورونا "أوميكرون".

اضطراب سعر الذهب

وتأثر سعر الذهب في السوق المحلي بحالة عدم الاستقرار التي يشهدها العالم، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية حيث من المنتظر عقد الاجتماع القادم للفيدرالي الأمريكي التي على إثره تتضح الأمور.

عدم استقرار سعر الذهب

وسبب عدم استقرار سعر الذهب في الأسواق المحلية المصرية حالة من الركود متأثرا بالاضطرابات العالمية، ومع غموض مصير هذا المعدن النفيس.

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 14

سجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 14 نحو 522 جنيها في الأسواق المصرية، وهو من الأعيرة التي تشد إقبالا ضعيفا.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18

وشهد سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الذي يشهد إقبالا كبيرا في بعض محافظات جمهورية مصر العربية، 666 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21

وبلغ سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 وهو الأكثر رواجا وانتشارا في الأسواق المحلية المصرية والذي يتم الاعتماد عليه في المهاداة والارتباط بين الأحبة وهو هدية ثمينة للزوجة 784 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 24

وشهد سعر الذهب اليوم في مصر عيار 24 استقرارا عند الـ896 جنيها.

سعر سبائك الذهب اليوم

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 3920 جنيها، بينما سبيكة الذهب وزن 10 جرامات بلغت 7840 جنيها، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 15680 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6272 جنيهًا، ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.

ويعتبر سعر الذهب من أهم الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين في مصر فهو المعدن الثمين الذي يسعى الكثيرون لاقتنائ والتجارة به إلى جانب المهاداة.



