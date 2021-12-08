12.1 مليار ريال إنفاق المستهلكين في السعودية خلال الأسبوع الماضي

حقق إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 4 ديسمبر نموا بلغ 28 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في 27نوفمبر.



وسجل إنفاق المستهلكين مستوى قياسي وذلك منذ بدء الإعلان عن المبيعات الأسبوعية لنقاط البيع منتصف مايو 2020.

وبذلك يتجاوز الإنفاق الرقم القياسي السابق والبالغ 11.37 مليار ريال، والذي سجل خلال الاسبوع المنتهي في 3 ابريل الماضي.

ليبلغ إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع الماضي نحو 12.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 9.42 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، وبفارق بلغ 2.64 مليار ريال.



وحول أداء القطاعات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فقد سجلت العديد من القطاعات مستوى قياسي بالإنفاق، من بينها قطاعا الفنادق والمطاعم والمقاهي.

وسجلت غالبية القطاعات نموا في المبيعات، باستثناء قطاع التعليم والذي تراجع بنسبة 12.6 في المائة ليسجل مبيعات بلغت 81.8 مليون ريال.



في حين تصدر قطاعا الاتصالات والفنادق النمو، حيث سجل الأول نموا بلغ 38 في المائة في حين سجل قطاع الفنادق نموا بلغ 36 في المائة وبمبيعات بلغت 330 مليون ريال.

في حين نمت مبيعات قطاع الملابس والأحذية 35.5 في المائة، وبمبيعات 1.13 مليار ريال كأعلى إنفاق أسبوعي يسجله القطاع.



وحول القطاعات الأكثر إنفاقا من حيث النسبة، نجد مبيعات قطاع "الأطعمة والمشروبات" والتي شكلت 14.4 في المائة وبقيمة 1.74 مليار ريال، ثم قطاع "المطاعم والمقاهي"، وبمبيعات بلغت 1.69 مليار ريال وبنسبة 14.1 في المائة.

وعلى مستوى المدن، فقد نمى الإنفاق في العاصمة الرياض 22.4 في المائة ليبلغ 3.7 مليار ريال وهي تشكل بذلك 32.1 في المائة من إجمالي مبيعات نقاط البيع، في حين بلغ الإنفاق في مدينة جدة نحو 1.94 مليار ريال مايعادل 15.8 في المائة، ونحو 623.9 مليون ريال في مدينة الدمام.



إلى ذلك، نمت أعداد العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي بنحو 15.8 في المائة لتبلغ نحو 129.98 مليون عملية لجميع القطاعات مقارنة نحو 115.48 مليون عملية للأسبوع الذي سبقه، ليبلغ متوسط العملية الواحدة نحو 92.8 ريال.