أسهم اليابان تواصل مكاسبها مع انحسار مخاوف أوميكرون

قفزت الأسهم اليابانية اليوم مع تزايد آمال المستثمرين في أن يكون تأثير المتحور أوميكرون على الاقتصاد العالمي أقل مما كان متوقعا في البداية.

وارتفع المؤشر نيكي 1.4 في المائة إلى 28860.62 نقطة، في أعلى مستوى إغلاق له منذ 25 نوفمبر.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6 في المائة إلى 2002.24 نقطة.

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي أمس الثلاثاء إن الأدلة الأولية تشير إلى أن أوميكرون أكثر قدرة على الأرجح على العدوى لكنه أقل خطرا.

وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب فقفزت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات 2.6 في المائة، وفقا لـ "رويترز".

وارتفع سهم أومرون لصناعة الإلكترونيات 3.6 في المائة بينما أضافت نينتندو لصناعة الألعاب 3.5 في المائة.

وصعدت الأسهم الأمريكية أمس الثلاثاء على الرغم من ارتفاع عائدات السندات قصيرة الأجل مما يشير إلى أن أسواق الأسهم تستوعب على الأرجح المخاوف من أن يسرع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من وتيرة تقليص مشترياته من السندات.