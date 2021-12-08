ارتفاع مبيعات سيارات الطاقة النظيفة في الصين 18%

سجلت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين، أكبر سوق في العالم لسيارات الطاقة النظيفة، قفزة بنسبة 18% الشهر الماضي مقارنة بالشهر اسابق له، حيث عكست الاتجاه الهبوطي وارتفعت على أساس سنوي حتى مع تراجع مبيعات السيارات بشكل عام.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الجمعية الصينية لسيارات الركاب اقول اليوم الأربعاء إن عمليات تسليم المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، والتي تشمل السيارات الكهربائية والهجينة، زادت في نوفمبر بنسبة 121% على أساس سنوي لتصل إلى 378 ألف وحدة.

وكانت عمليات التسليم قد سجلت 321 ألف وحدة في أكتوبر، وهو ما كان أقل قليلا من العدد في سبتمبر.

وفي الـ11 شهرا الماضية من عام 2021 حتى الآن، وصلت مبيعات التجزئة لسيارات الطاقة الجديدة في الصين إلى 2.81 مليون وحدة، ما يؤهل صانعي السيارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتسجيل بيع 3 ملايين وحدة كما كان متوقعا هذا العام.

وسجلت شركة "بي.واي.دي" الصينية لصناعة السيارات، المدعومة من قطب الأعمال الملياردير الأمريكي وارن بافيت، أداء قويا بشكل خاص، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها في نوفمبر فقط ما يساوي تقريبا مبيعات تسلا وينو ولي أوتو واكس بنج مجتمعة.