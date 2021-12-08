الدولار يتراجع مع تجاوز مخاوف قيود كورونا





تراجع الدولار لليوم الثاني على التوالي اليوم بينما صعد الدولار الأسترالي واليورو بقدر طفيف، حيث أخفقت تقارير عن فرض قيود وشيكة لمواجهة فيروس كورونا في بريطانيا في زعزعة قناعة المستثمرين بأن السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا لن تعرقل الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وسجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له في أسبوع بينما قفز اليوان الصيني إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ مايو 2018 في التعاملات التجارية الخارجية، بينما صعدت الأسهم العالمية بشكل عام.

وذكرت تقارير إعلامية أن بريطانيا على وشك فرض المزيد من قيود كوفيد-19، مما دفع الجنيه الاسترليني والأسهم البريطانية إلى الانخفاض، لكن التأثير لم يكن ملموسا بشكل كبير في الأسواق الخارجية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.10 في المائة إلى 96.20، بينما ارتفع اليورو 0.2 في المائة إلى 1.1289 دولار.

وصعد الدولار الأسترالي إلى 0.7142 مقابل الدولار و81.07 مقابل الين، وهي مستويات لم يشهدها منذ أول ديسمبر.

وقال بنك الاحتياطي الاسترالي (البنك المركزي) أيضا إنه من غير المتوقع أن توقف السلالة أوميكرون الانتعاش الاقتصادي للبلاد.

وعلى مدار الأسبوع، ارتفعت العملة الأسترالية 1.84 في المائة مقابل الدولار، مسجلة أفضل أداء لها في ثلاثة أشهر، حسب "رويترز".

وسجل اليوان الصيني أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ مايو 2018 في التعاملات الخارجية، حيث ارتفع لما يصل إلى 6.3440.

كما ارتفع الدولار الكندي إلى أعلى مستوياته منذ أسبوعين عند 1.26325 مقابل الدولار، وذلك قبل ساعات من اجتماع للبنك المركزي لتحديد السياسة المالية.