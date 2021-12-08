الصين: ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي خلال نوفمبر

أظهرت بيانات رسمية أن احتياطي النقد الأجنبي الصيني ارتفع إلى 3.2224 تريليون دولار أمريكي في نهاية نوفمبر، بزيادة بـ 4.8 مليار عن الشهر السابق.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبى القول إن الحجم ارتفع بـ 0.15 % عن نهاية أكتوبر.



وقال وانج تشون ينج، نائب المدير والمتحدث باسم الهيئة، إن التداول في سوق النقد الأجنبي الصيني ظل نشطا، وكان تدفق رأس المال عبر الحدود مستقرا إلى حد كبير في نوفمبر.



وعزا المتحدث الزيادة في احتياطيات النقد الأجنبي إلى الآثار المجمعة لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول.



وقال وانج إنه مع عودة ظهور جائحة كورونا، يواجه تعافي الاقتصاد العالمي العديد من الشكوك مع تقلبات السوق المالية الدولية.



ومع ذلك، أضاف أن جهود الصين المنسقة في مكافحة الوباء والتنمية الاقتصادية والاستئناف المستدام للعمليات الاقتصادية تساعد على الحفاظ على استقرار حجم احتياطيات النقد الأجنبي بشكل عام.