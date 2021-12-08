الهند تثبت أسعار الفائدة بسبب مخاوف المتحور

قرر البنك المركزي الهندي اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة الحالية دون تغيير، بسبب المخاوف من التداعيات الاقتصادية لانتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد أوميكرون.



وأشارت "بلومبرج" إلى أن لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياط (المركزي) الهندي أبقت على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 4% وهو ما جاء متفقا مع توقعات 35 محللا استطلعت بلومبرج رأيهم.

كما قررت اللجنة المكونة من ستة أعضاء بأغلبية 5 أعضاء مقابل عضو واحد على استمرار السياسة النقدية التكيفية ما دام كان ذلك ضروريا، وهو ما يشير الانحياز إلى دعم التعافي الاقتصادي لآن معدل التضخم مازال ضمن النطاق المستهدف.



وفالت شاكتيكانتا داس محافظ البنك المركزي الهندي إن شعارنا هو ضمان تحقيق الهبوط الهادئ في الوقت المناسب، في إشارة إلى سحب إجراءات التحفيز النقدي والسياسة الاقتصادية فائقة المرونة والتي تبناها البنك لدعم الافتصاد في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.