قطر تقر ميزانية بقيمة 56.13 مليار دولار للعام 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قالت وكالة الأنباء القطرية اليوم إن الدولة الخليجية الغنية بالغاز تتوقع إنفاق 204.3 مليار ريال (56.13 مليار دولار) في ميزانية 2022 وتسجيل عجز قدره 8.3 مليار ريال.


أضافت الوكالة الرسمية أن التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة 2022 تصل إلى 196 مليار ريال، بينما تبلغ الإيرادات النفطية المتوقعة نحو 154 مليار ريال.


تستند الميزانية إلى متوسط سعر نفط يبلغ 55 دولارا للبرميل، حسب "رويترز".


أوضحت الوكالة أن قطر خصصت 74 مليار ريال للمشروعات الرئيسية في موازنة العام القادم.

 

 

 

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