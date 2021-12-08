وزير البترول يبحث مع “أباتشى الأمريكية” خططها لزيادة الاستثمار بمصر



عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مشتركة مع جون كريستمان رئيس شركة أباتشى الأمريكية بحضور ديفيد تشى نائب رئيس الشركة ومسئولى الشركة، وذلك على هامش مشاركته فى مؤتمر البترول العالمى بمدينة هيوستن الأمريكية.

وتم خلال اللقاء استعراض خطط الشركة لزيادة استثماراتها فى مصر وتكثيف أنشطة البحث وإنتاج البترول والغاز بمناطق عملها المختلفة، وذلك فى ضوء برنامج تحديث وتطوير الشركات المشتركة التى تساهم فيها أباتشى، خاصة بعد موافقة مجلس النواب مؤخرًا على تعديلات اتفاقية الشركة مع الهيئة المصرية العامة للبترول.

وأوضح الملا أن شركة أباتشى تُعد أحد شركاء قطاع البترول الأساسيين ولها قصص نجاح مهمة وحققت نتائج متميزة خلال فترة عملها فى مصر والتى تمتد لأكثر من 25 عامًا، خاصة بمنطقة الصحراء الغربية والتى تمثل أهم مناطق إنتاج مصر من الزيت الخام، والتى لازالت تزخر بالفرص الجاذبة لتحقيق اكتشافات من طبقات جيولوجية جديدة بما يدعم معدلات إنتاج واحتياطيات مصر من البترول الخام خلال الفترة المقبلة، ونتطلع للعمل سويًا لعدة اعوام قادمة حيث تقوم مصر بالتوسع فى إنتاج الطاقة وأن تصبح مركزًا اقليميًا لتداول وتجارة الطاقة.

ومن جانبه أكد رئيس شركة أباتشى أن مصر أصبحت أهم مناطق عمل الشركة على مستوى العالم، مشيرًا إلى التزام الشركة بتنفيذ خططها الاستثمارية ورفع كفاءة العمليات لزيادة معدلات الإنتاج من خلال تطبيق تكنولوجيات وتقنيات حديثة في أنشطة الحفر والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، فضلًا عن الاستمرار فى تنفيذ برامج وخطة تدريب وتطوير الكوادر البشرية.

وزير البترول يزور الجناح المصرى بمتحف العلوم الطبيعية بهيوستن الأمريكية هذا وقد قام المهندس طارق الملا بزيارة الجناح المصرى بمتحف العلوم الطبيعية بمدينة هيوستن والذى ساهمت شركة أباتشى فى تجديده وتطويره وفتحه أمام الجمهور في 20 نوفمبر الماضى بما يسهم فى نشر الميراث الثقافى المصرى بالولايات المتحدة، وتبلغ مساحة الجناح المصرى 11600 متر مربع ويحتوى على مختلف نواحى الحياة المصرية القديمة وبه 92 عمل فنى موزعين على 8 غرف.

ووجه الملا الشكر لشركة أباتشى ومتحف هيوستن للعلوم الطبيعية على العرض الكبير لتاريخ مصر القديم، مشيرًا إلى أن الأعمال الفنية والأثرية توضح تاريخ مصر القديم وأرثها الغنى، وتأخذ الزائرين إلى مكان وزمان كانوا فقط يقرأون عنه.

وقال كريستمان أن أباتشى تساهم فى دعم أواصر التعاون التجارى والاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، معربًا عن سعادته بإظهار وتوضيح أرث مصر الثقافي الوفير وعرض عجائب الحضارة المصرية القديمة للجمهور الأمريكى.