انطلاق مؤتمر "تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى" 13 ديسمبر



تعقد جمعية مجموعة المصريين للتنمية مؤتمرا تحت عنوان "تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، لتحقيق أهداف التنمية) في إطار رؤية مصر 2030.



وذلك تحت رعاية كل من وزارة الإنتاج الحربي، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة البيئة، ووزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، وجهاز تنمية المشروعات.



ويعقد مؤتمر المصريين للتنمية المستدامة والاستثمار يومى 13 و14 ديسمبر الحالي، بقاعة المسرح الكبرى بالمتحف المصري للحضارة المصرية بالفسطاط.



وترتكز أهداف ومحاور المؤتمر على التأكيد على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتفعيل التعاون بين الجهات المعنية (شركاء النجاح) في إطار بروتوكولات التعاون، وتدشين مبادرة (إنتاج مصر) باعتبارها مشروع قومي.

