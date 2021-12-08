تداول 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط



تداول ميناء دمياط 29 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الساعات ال` 24 الماضية.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 21 ألفا و988 طنا، تشمل 8 آلاف و598 طن رمل، و90 طن أسمنت، و8 آلاف و800 طن فوسفات، و2400 طن زيت، و2100 طن كسب فول صويا.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 60 ألفا و713 طنا، تشمل 4 آلاف و842 طن حديد، و8 آلاف طن ذرة، و16 ألف طن قمح، و7795 طن فول، و7250 طن سلاج، و3652 طن سكر، و10000 آلاف طن كسب فول صويا، و3 آلاف طن كسب عباد شمس.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 896 حاوية مكافئة تشمل خضروات وحاصلات زراعية وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من قطر وسريلانكا وأستراليا وأمريكا وسلوفينيا وهولندا واليونان وأمريكا وألمانيا وسلوفينيا وانجلترا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 434 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2110 حاويات مكافئة.

وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل 142 ألفا و742 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 92588 طنا، كما غادرت قطارات بحمولة إجمالية 2660 طن قمح إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4141 شاحنة.